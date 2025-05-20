Ексгравець Барселони та Тоттенгема залишився без роботи через звинувачення в антисемітизмі

Колишній нападник каталонської Барселони, Тоттенгема та збірної Англії Гарі Лінекер залишився без роботи через необачний репост антисемітського посту.

Про це повідомляє Talksport.

Легендарний форвард перепостив собі в Instagram допис на підтримку Палестини, в якому євреїв було зображено в образі щурів.

Згодом 64-річний Лінекер записав відео із вибаченням за свої дії, але BBC все ж вирішила звільнити англійця по завершенню сезону без виплати залишку зарплати.

Сам ексфутболіст заявив, що не знав вмісту того відео, яке перепостив собі на сторінку, а лише хотів підтримати мешканців Гази на тлі гуманітарної трагедії.

Лінекер завершив кар'єру в 1994 році й одразу отримав роботу на BBC Radio 5 Live, а згодом почав вести програму Matchday. У 2023 році телеканал на деякий час відсторонив колишнього футболіста від роботи через його активність у соціальних мережах на політичні теми.

Раніше Гарі Лінекер опинився в одному рейтингу з Андрієм Шевченком, який опублікував авторитетний портал.