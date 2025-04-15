Лузи використовували як попільнички: колишній лідер збірної Англії пояснив, чому перестав грати у снукер

Колишній футболіст Гарі Лінекер, який у 1986 посів друге місце в голосуванні "Золотого м'яча" (програв українцю Ігорю Бєланову), зізнався, що полюбляв грати в снукер, але вимушений був перестати це робити після переходу в іспанську Барселону.

Його слова цитує The Sun.

"В іспанському містечку неподалік Барселони був один снукерний стіл, але він був у барі, і весь час був зайнятий.

І це було в той час, коли всі курили всередині (бару – прим.), і всі використовували лузи столу як попільничку", – сказав Лінекер.

Лінекер заявив це під час товариського снукерного матчу зі Стівеном Хендрі, семиразовим чемпіоном World Snooker Championship.

Протягом кар'єри Лінекер також виступав за Евертон, Тоттенгем і Нагоя Грампус (Японія). За збірну Англії нападник забив 48 голів за 80 поєдинків.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, легендарний гравець у цей вид спорту оцінив шанси Джадда Трампа стати цьогорічним чемпіоном.