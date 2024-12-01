Кейн не допоможе Баварії у матчі з Шахтарем

Лідер нападу Баварії Гаррі Кейн вибув щонайменше на 2 тижні через травму, отриману в матчі проти Боруссії Д.

Про це повідомляє Bild.

Тож, форвард точно не допоможе своїй команді у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря, який відбудеться 10 грудня.

Вказано, що у випадку, якщо відновлення проходитиме добре, в англійця є шанс зіграти у матчі проти Лейпцига, який відбудеться 20 грудня.

У поточному сезоні Кейн провів за Баварію у всіх турнірах 19 матчів, в яких записав на свій рахунок 20 голів і дев'ять результативних передач.

Раніше в Баварії повідомили, що форвард отримав незначне розтягнення м'язів правого підколінного сухожилля.