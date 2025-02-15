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Де Брейне: Спадщину Манчестер Сіті ще не оцінили

Володимир Максименко — 15 лютого 2025, 11:26
Де Брейне: Спадщину Манчестер Сіті ще не оцінили
Кевін Де Брейне
Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне прокоментував спад результатів своєї команди та висловився про попередні здобутки "містян".

Слова бельгійця наводить ESPN.

"Я вважаю, що нашу спадщину ще не оцінили. Це прийде з часом. Можливо, через 20 років люди по-іншому будуть дивитись на наші перемоги та рекорди.

Зараз люди бачать, що грає Сіті та думають: "О, вони сьогодні виграють". Але це не так легко, як здається. Для цього потрібно дуже багато працювати", – розповів Де Брейне.

Зазначимо, що напередодні матчу 25 туру АПЛ Манчестер Сіті посідає 4 місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 41 заліковий бал.

Сьогодні "містяни" зустрінуться із Ньюкаслом – стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше Жузеп Гвардіола згадав рекордний сезон-2016/17 на тлі провальних виступів у поточній кампанії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Кевін Де Брейне Манчестер Сіті

Кевін Де Брейне

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