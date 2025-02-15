Де Брейне: Спадщину Манчестер Сіті ще не оцінили

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне прокоментував спад результатів своєї команди та висловився про попередні здобутки "містян".

Слова бельгійця наводить ESPN.

"Я вважаю, що нашу спадщину ще не оцінили. Це прийде з часом. Можливо, через 20 років люди по-іншому будуть дивитись на наші перемоги та рекорди.

Зараз люди бачать, що грає Сіті та думають: "О, вони сьогодні виграють". Але це не так легко, як здається. Для цього потрібно дуже багато працювати", – розповів Де Брейне.