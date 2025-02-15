Гвардіола: Хто у сучасному футболі набере сто очок?
Жузеп Гвардіола
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Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував претензії з боку вболівальників щодо невдалого сезону у виконанні команди.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Коли люди питають: "Ах, Пеп, що сталось? Ось де проблема, ось це працює неправильно", то у мене питання. Хто у сучасному футболі зможе набрати 100 очок? Або хто зможе виграти чотири чемпіонства поспіль... Я чекаю на відповідь", – заявив Гвардіола.
Нагадаємо, у сезоні-2016/17 Манчестер Сіті виграв чемпіонат Англії, набравши рівно 100 очок та забивши при цьому 106 голів. На другому місці фінішував Манчестер Юнайтед, маючи у своєму активі 86 залікових балів.
Сьогодні "містяни" зустрінуться з Ньюкаслом в матчі 25 туру АПЛ. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Раніше Гвардіола висловився про зимові трансфери команди, на які англійський клуб витратив понад 200 мільйонів євро.