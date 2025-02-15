Гвардіола: Хто у сучасному футболі набере сто очок?

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував претензії з боку вболівальників щодо невдалого сезону у виконанні команди.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Коли люди питають: "Ах, Пеп, що сталось? Ось де проблема, ось це працює неправильно", то у мене питання. Хто у сучасному футболі зможе набрати 100 очок? Або хто зможе виграти чотири чемпіонства поспіль... Я чекаю на відповідь", – заявив Гвардіола.

🔵⚠️ Pep Guardiola: "When people say, ‘Ah Pep, what happened?’ No, no, no… what-has-happened? That is the problem! That is not normal!”.



“Who will do 100 points now in modern football? I’m waiting”.



“Or four in a row? I’m waiting…”, says via @City_Xtra. pic.twitter.com/JkdRd9ZWqL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2025

Нагадаємо, у сезоні-2016/17 Манчестер Сіті виграв чемпіонат Англії, набравши рівно 100 очок та забивши при цьому 106 голів. На другому місці фінішував Манчестер Юнайтед, маючи у своєму активі 86 залікових балів.

Сьогодні "містяни" зустрінуться з Ньюкаслом в матчі 25 туру АПЛ. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше Гвардіола висловився про зимові трансфери команди, на які англійський клуб витратив понад 200 мільйонів євро.