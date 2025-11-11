Фулгем може звільнити головного тренера
Марку Сілва
ФК Фулгем
Керівництво Фулгема обдумує зміну головного тренера.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Існує ймовірність звільнення головного тренера Фулгема Марку Сілви. Причиною став невдалий старт команди – лише на один пункт випереджає зону вильоту.
Основною причиною цього рішення став невдалий старт у сезоні – зараз Фулхем розташовується всього в одному балі від зони вильоту в АПЛ.
Сілва очолив Фулхем у липні 2021 року, а його поточний контракт з клубом розрахований до кінця сезону.
Нагадаємо, напередодні Фулгем поступився Челсі.