Фулгем може звільнити головного тренера

Керівництво Фулгема обдумує зміну головного тренера.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Існує ймовірність звільнення головного тренера Фулгема Марку Сілви. Причиною став невдалий старт команди – лише на один пункт випереджає зону вильоту.

Основною причиною цього рішення став невдалий старт у сезоні – зараз Фулхем розташовується всього в одному балі від зони вильоту в АПЛ.

Сілва очолив Фулхем у липні 2021 року, а його поточний контракт з клубом розрахований до кінця сезону.

Нагадаємо, напередодні Фулгем поступився Челсі.