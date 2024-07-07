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Саудівський клуб зробив багатомільйонну пропозицію Кепі

Игорь Чернявский — 7 липня, 14:37
Саудівський клуб зробив багатомільйонну пропозицію Кепі

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага отримав багатомільйонну пропозицію від Аль-Іттіхада.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, іспанський голкіпер попросив саудівців дати йому час на роздуми. Зазначається, що Кепа був би радий повернутися у Реал, але це залежить від Андрія Луніна, який поки не поспішає продовжувати контракт.

Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за Реал на правах оренди. Спочатку він був основним воротарем, але потім Лунін виграв у нього конкуренцію.

Зазначимо, що за Аль-Іттіхад виступають Карім Бензема, Нголо Канте, Фабіньо та інші.

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