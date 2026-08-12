Ставка на результат: прев'ю матчу-відповіді Карабах – Динамо

У четвер, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду між Карабахом та київським Динамо.

Гра пройде на стадіоні імені Тофіка Бахрамова о 19:00 за київським часом, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю зустрічі та проаналізувати шанси українського клубу пройти до наступного раунду кваліфікації.

Динамо підходить до гри після скандалу у Рівному

Після перемоги над Карабахом в першому поєдинку 1:0 столичний клуб завітав у гості до Вереса в межах другого туру чемпіонату України, який завершився не тільки перемогою, а й суддівським скандалом – Крістіан Біловар за фол останньої надії отримав лише жовту картку, а підсумкові три очки було здобуто лише завдяки пенальті в доданий арбітром час.

Проти Вереса в центрі оборони грала пара Біловар – Тіаре, яку неодноразово залишали ні з чим атакувальні гравці рівнян – Блер виходив віч-на-віч, але Біловар його завалив (та сама жовта картка), знову Блер влучив у каркас воріт після передачі Стамуліса. А ще були перспективні контратаки, які не завершувались гострими моментами лише через технічний брак господарів поля.

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Ігор Костюк після матчу заявив, що Динамо добре зіграло проти Вереса і не змогло реалізувати низку моментів, проте Карабах – команда зовсім іншого рівня, яка не пробачатиме ані провали в обороні, ані інертність в атаці.

Під питанням на гру з азербайджанським колективом залишаються Піхальонок та Огундана, які через мікропошкодження не брали у часть у матчі з Вересом, а літній новачок киян Мунгенге поки не може знайти свою гру, тож усі сподівання в атаці на Пономаренку.

Що там у Карабаха?

Сезон в Азербайджані розпочнеться для срібного призера минулої першості розпочнеться 17 серпня, тож увесь тиждень команда провела за підготовкою до матчу-відповіді з "біло-синіми".

У першому поєдинку травму отримав основний захисник Карабаху Ельвін Джафаргулієв, але МРТ не виявило серйозних пошкоджень і гравець вже повернувся до повноцінних тренувань.

Після поразки в першому матчі головний тренер агдамського клубу Гурбан Гурбанов поскаржився на спеку, яка завадила показати гравцям свої найкращі якості, але тепер команди будуть і менш рівним умовах, оскільки Карабах тиждень готувався до гри, а кияни провели вкрай виснажливий матч з Вересом, тож багато що залежатиме і від відновлення українського клубу, і від концентрації – насамперед оборонців підопічних Костюка.

Слова, коментарі

Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо має трошки більше шансів на вихід до плейоф кваліфікації за рахунок ігрового тонусу.

" Загалом ми сильніші, але не настільки, як це було, наприклад, п'ять-сім років тому. Перший тайм протистояння, перед яким була рівність, ми виграли, але зараз шанси Динамо, як на мене, 55 на 45.

Щоб вкотитися у сезон, потрібно п'ять-шість матчів. В Азербайджані буде шоста гра, і в цьому плані динамівці мають невелику перевагу над суперником. Тому я з оптимізмом дивлюся на матч-відповідь", – розповів фахівець.

А ось ексфорвард Динамо Артем Кравець навпаки, залишився вкрай незадоволений грою киян в переможному поєдинку зі "скакунами".

" Гра Динамо в захисті не змінилася від слова "зовсім". Помилок достатньо, і це взагалі... Ну реально, це тактична маячня, все що відбувається! Ніхто нічого не змінить у грі в захисті за тиждень. Величезні сумніви, що Динамо пройде далі. Звичайно, будемо вболівати, сподіватися на краще, але запасайтеся валідолом", – обурився Кравець.

Колишній хавбек Динамо та Вердера Юрій Максимов налаштований більш оптимістично, аніж Кравець і навіть зробив прогноз на точний рахунок у майбутній грі.

" Навіть мінімальну перемогу я вважаю хорошим результатом для Динамо перед матчем-відповіддю. Мають летіти до Баку з хорошим настроєм.

Якщо Динамо закриється, гратиме на контратаках і поставить попереду швидких гравців, то шанси на прохід до наступної стадії дуже хороші. Взагалі, думаю, що за тиждень рахунок буде 0:0", – вважає фахівець.

Хто судитиме гру?

Матч-відповідь між Карабахом та Динамо розсудить англійський рефері Стюарт Атвелл. Допомагатимуть на лініях йому Іан Гуссін та Нік Грінхал.

Стюарт Атвелл АПЛ

За систему ВАР відповідатиме Пітер Бенкс, а його асистентом виступить Джеймс Белл.

Історія зустрічей

Раніше Карабах тричі зустрічався з українськими клубами, зокрема одного разу перетинався і з Динамо.

Ліга Європи-2014/15, груповий етап. Карабах – Дніпро 1:2

Ліга Європи-2014/15, груповий етап. Дніпро – Карабах 1:0

Ліга Європи-2018/19, груповий етап. Ворскла – Карабах 0:1

Ліга Європи-2018/19, груповий етап. Карабах – Ворскла 0:1

Товариський матч, 4.07.2018. Динамо – Карабах 1:0

Де дивитись Карабах – Динамо Київ

В Україні матч у прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Також переглянути зустріч можна буде на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Крім того, телеканал 2+2 входить до пакетів відеосервісу MEGOGO та доступний у цифровому ефірі Т2. Початок гри – о 20:00 за київським часом.

Прогноз автора: прохід Карабаха у наступний раунд.