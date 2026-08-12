Ставка на результат: прев'ю матчу-відповіді Карабах – Динамо
У четвер, 13 серпня, відбудеться матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду між Карабахом та київським Динамо.
Гра пройде на стадіоні імені Тофіка Бахрамова о 19:00 за київським часом, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю зустрічі та проаналізувати шанси українського клубу пройти до наступного раунду кваліфікації.
Динамо підходить до гри після скандалу у Рівному
Після перемоги над Карабахом в першому поєдинку 1:0 столичний клуб завітав у гості до Вереса в межах другого туру чемпіонату України, який завершився не тільки перемогою, а й суддівським скандалом – Крістіан Біловар за фол останньої надії отримав лише жовту картку, а підсумкові три очки було здобуто лише завдяки пенальті в доданий арбітром час.
Проти Вереса в центрі оборони грала пара Біловар – Тіаре, яку неодноразово залишали ні з чим атакувальні гравці рівнян – Блер виходив віч-на-віч, але Біловар його завалив (та сама жовта картка), знову Блер влучив у каркас воріт після передачі Стамуліса. А ще були перспективні контратаки, які не завершувались гострими моментами лише через технічний брак господарів поля.
Ігор Костюк після матчу заявив, що Динамо добре зіграло проти Вереса і не змогло реалізувати низку моментів, проте Карабах – команда зовсім іншого рівня, яка не пробачатиме ані провали в обороні, ані інертність в атаці.
Під питанням на гру з азербайджанським колективом залишаються Піхальонок та Огундана, які через мікропошкодження не брали у часть у матчі з Вересом, а літній новачок киян Мунгенге поки не може знайти свою гру, тож усі сподівання в атаці на Пономаренку.
Що там у Карабаха?
Сезон в Азербайджані розпочнеться для срібного призера минулої першості розпочнеться 17 серпня, тож увесь тиждень команда провела за підготовкою до матчу-відповіді з "біло-синіми".
У першому поєдинку травму отримав основний захисник Карабаху Ельвін Джафаргулієв, але МРТ не виявило серйозних пошкоджень і гравець вже повернувся до повноцінних тренувань.
Після поразки в першому матчі головний тренер агдамського клубу Гурбан Гурбанов поскаржився на спеку, яка завадила показати гравцям свої найкращі якості, але тепер команди будуть і менш рівним умовах, оскільки Карабах тиждень готувався до гри, а кияни провели вкрай виснажливий матч з Вересом, тож багато що залежатиме і від відновлення українського клубу, і від концентрації – насамперед оборонців підопічних Костюка.
Слова, коментарі
Відомий український тренер Олег Федорчук вважає, що Динамо має трошки більше шансів на вихід до плейоф кваліфікації за рахунок ігрового тонусу.
"Загалом ми сильніші, але не настільки, як це було, наприклад, п'ять-сім років тому. Перший тайм протистояння, перед яким була рівність, ми виграли, але зараз шанси Динамо, як на мене, 55 на 45.
Щоб вкотитися у сезон, потрібно п'ять-шість матчів. В Азербайджані буде шоста гра, і в цьому плані динамівці мають невелику перевагу над суперником. Тому я з оптимізмом дивлюся на матч-відповідь", – розповів фахівець.
А ось ексфорвард Динамо Артем Кравець навпаки, залишився вкрай незадоволений грою киян в переможному поєдинку зі "скакунами".
"Гра Динамо в захисті не змінилася від слова "зовсім". Помилок достатньо, і це взагалі... Ну реально, це тактична маячня, все що відбувається! Ніхто нічого не змінить у грі в захисті за тиждень. Величезні сумніви, що Динамо пройде далі. Звичайно, будемо вболівати, сподіватися на краще, але запасайтеся валідолом", – обурився Кравець.
Колишній хавбек Динамо та Вердера Юрій Максимов налаштований більш оптимістично, аніж Кравець і навіть зробив прогноз на точний рахунок у майбутній грі.
"Навіть мінімальну перемогу я вважаю хорошим результатом для Динамо перед матчем-відповіддю. Мають летіти до Баку з хорошим настроєм.
Якщо Динамо закриється, гратиме на контратаках і поставить попереду швидких гравців, то шанси на прохід до наступної стадії дуже хороші. Взагалі, думаю, що за тиждень рахунок буде 0:0", – вважає фахівець.
Хто судитиме гру?
Матч-відповідь між Карабахом та Динамо розсудить англійський рефері Стюарт Атвелл. Допомагатимуть на лініях йому Іан Гуссін та Нік Грінхал.
За систему ВАР відповідатиме Пітер Бенкс, а його асистентом виступить Джеймс Белл.
Історія зустрічей
Раніше Карабах тричі зустрічався з українськими клубами, зокрема одного разу перетинався і з Динамо.
- Ліга Європи-2014/15, груповий етап. Карабах – Дніпро 1:2
- Ліга Європи-2014/15, груповий етап. Дніпро – Карабах 1:0
- Ліга Європи-2018/19, груповий етап. Ворскла – Карабах 0:1
- Ліга Європи-2018/19, груповий етап. Карабах – Ворскла 0:1
- Товариський матч, 4.07.2018. Динамо – Карабах 1:0
Де дивитись Карабах – Динамо Київ
В Україні матч у прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Також переглянути зустріч можна буде на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. Крім того, телеканал 2+2 входить до пакетів відеосервісу MEGOGO та доступний у цифровому ефірі Т2. Початок гри – о 20:00 за київським часом.
Прогноз автора: прохід Карабаха у наступний раунд.