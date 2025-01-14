Нападник Шахтаря за 6 млн доларів перейде у клуб МЛС
Кевін Келсі
ФК Шахтар
Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі близький до переходу в Портленд Тімберс.
Про це повідомляє журналіст Даніель Нора.
Трансфер обійдеться американському клубу у понад 6 млн доларів та стане третьою найдорожчою покупкою в історії.
Форвардом також цікавилась Парма, але італійці не змогли домовитись щодо ціни гравця.
Нагадаємо, минули рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.
Його контракт із Шахтарем чинний до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника у 2,5 млн євро.
Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.