Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нападник Шахтаря за 6 млн доларів перейде у клуб МЛС

Олександр Булава — 14 січня 2025, 23:15
Нападник Шахтаря за 6 млн доларів перейде у клуб МЛС
Кевін Келсі
ФК Шахтар

Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі близький до переходу в Портленд Тімберс.

Про це повідомляє журналіст Даніель Нора.

Трансфер обійдеться американському клубу у понад 6 млн доларів та стане третьою найдорожчою покупкою в історії.

Форвардом також цікавилась Парма, але італійці не змогли домовитись щодо ціни гравця.

Нагадаємо, минули рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.

Його контракт із Шахтарем чинний до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника у 2,5 млн євро.

Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.

Портленд Футбольні трансфери Шахтар Донецьк Кевін Келсі МЛС

Кевін Келсі

Клуб Серії А хоче посилити склад форвардом Шахтаря
Відчув себе футболістом: легіонер Шахтаря – про своє повернення з оренди в Цинциннаті
Шахтар повернув з оренди свого венесуельського нападника, який грав у МЛС
Клуб МЛС знову спробує орендувати нападника Шахтаря
Нападник Шахтаря відреагував на перехід в клуб MLS

Останні новини