Нападник Шахтаря за 6 млн доларів перейде у клуб МЛС

Венесуельський нападник Шахтаря Кевін Келсі близький до переходу в Портленд Тімберс.

Про це повідомляє журналіст Даніель Нора.

Трансфер обійдеться американському клубу у понад 6 млн доларів та стане третьою найдорожчою покупкою в історії.

Форвардом також цікавилась Парма, але італійці не змогли домовитись щодо ціни гравця.

¡Kevin Kelsy RUMBO A PORTLAND! 🪵



- La transferencia se cerró por poco más de $6 mdd.



- Es la 3era compra más alta en la historia del club.



- Parma también presentó una oferta muy interesante, pero no llegó al monto que pedía Shakhtar.@TimbersFC @MLSes pic.twitter.com/Rwx6bcNfr1 — Daniel Nohra (@cantogoles) January 14, 2025

Нагадаємо, минули рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.

Його контракт із Шахтарем чинний до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника у 2,5 млн євро.

Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.