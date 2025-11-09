КДК УАФ покарав низку українських клубів: оштрафували Карпати, ЛНЗ і Чорноморець

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень за підсумками нещодавніх матчів.

Про це повідомляє УАФ.

Зокрема, штрафи отримало одразу декілька команд. Чорноморець має сплатити 37,5 тисяч гривень за використання фанатами піротехніки в матчі проти Буковини.

ЛНЗ оштрафували на 10 тисяч (недотримання вимог щодо евакуації фанатів під час повітряної тривоги) + 25 тисяч отримали Карпати за повторне недотримання вимог евакуації команди.

До того ж тренер воротарів "левів" Богдан Шуст відсторонений на 2 матчі через образи в бік судді (1 умовно, випробувальний строк 1 рік).

Нагадаємо, раніше КДК УАФ оштрафував донецький Шахтар та київське Динамо після Класичного в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.