КДК УАФ оштрафувала ЛНЗ та Карпати

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виписав штраф черкаському ЛНЗ та львівським Карпатам.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що команди покарані за на 10 тисяч гривень за повторну затримку початку матчу. Клуби отримали штрафи за поєдинки 5 туру Української Прем'єр-ліги.

У тому турі черкасці мінімально поступилися київському Динамо, а "леви" розписали мирову з полтавською Ворсклою.

Нагадаємо, КДК УАФ також ухвалив рішення щодо поведінки тренерських штабів львівських Карпат та Кривбасу під час матчу 2 туру чемпіонату України (3:0).