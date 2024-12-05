КДК дискваліфікував тренера Полісся U-19 за удар арбітра

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оголосив рішення щодо тренера житомирського Полісся U-19 Геннадія Литовченка.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Спеціаліст отримав дискваліфікацію на п'ять матчів за застосування фізичної силу до офіційної особи поєдинку.

Нагадаємо, Литовченко дуже бурхливо відреагував на призначення пенальті у ворота житомирян в матчі проти однолітків з луганської Зорі (2:2). Тренер вийшов на поле після матчу та вдарив арбітра у шию.

Також асистент старшого тренера Сергій Назаренко отримав три матчі дискваліфікації за конфлікт із арбітром.

Окрім того, сам клуб повинен сплатити штраф у розмірі 150 000 гривень.

Після 15 зіграних турів Полісся U-19 розмістилось на дев'ятому місці у турнірній таблиці, маючи в своєму активі 21 заліковий бал.

Раніше тренерський штаб молодіжної збірної України анонсував декілька товариських матчів команди.