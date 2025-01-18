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Зірка Манчестер Сіті погодив контракт з Міланом

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 11:25
Зірка Манчестер Сіті погодив контракт з Міланом
Кайл Вокер
Getty images

Капітан Манчестер Сіті Кайл Вокер погодив контракт з Міланом.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сторони погодили особисті умови та підпишуть угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року.

Наразі між клубами тривають переговори щодо суми компенсації за футболіста збірної Англії. Зазначимо, що діючий контракт Вокера з "містянами" розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 34-річний гравець зіграв 18 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Вокер має пропозицію від клубу Саудівської Аравії.

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