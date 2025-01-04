Клуби Саудівської Аравії проявляють інтерес до капітана Манчестер Сіті

Нинішній сезон може стати для капітана Манчестер Сіті Кайла Вокера останнім у футболці "містян".

Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на The Sun.

За інформацією джерела, 34-річний правий захисник зацікавив одразу три клуби Саудівської Аравії.

Повідомляється про інтерес з боку Аль-Ахлі, Аль-Іттіхада та Аль-Насра.

Чинний контракт Вокера з Манчестер Сіті розрахований до літа 2026 року.

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У цьому сезоні Кайл Вокер взяв участь у 17 матчах англійського клубу в усіх турнірах, де він записав на свій рахунок два попередження.

Раніше з'явилася інформація, що колишній гравець Манчестер Сіті та Шахтаря Фернандіньо може змінити один бразильський клуб на інший.