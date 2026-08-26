Бондаренко дебютував за Аль-Ахлі у переможному матчі з Оклендом

Аль-Ахлі мінімально переграв новозеландський Окленд у першому раунді Міжконтинентального кубка.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Салеха Абу Аль-Шамата, яким він відзначився у середині другого тайму.

У цій зустрічі за Аль-Ахлі вперше зіграв український півзахисник Артем Бондаренко. Він вийшов на заміну в другому таймі — лише за хвилину до вирішального взяття воріт.

Міжконтинентальний кубок

Перший раунд, 26 серпня

Аль-Ахлі – Окленд 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 63 Абу Аль-Шамат

Вилучення: Косгроув (87)

Саудівський клуб бере участь у турнірі в статусі чинного переможця Ліги чемпіонів Азії.

Нагадаємо, Бондаренко виступає за саудівський клуб на правах оренди з Шахтаря до кінця сезону-2026/27 з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі.