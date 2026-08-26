Бондаренко дебютував за Аль-Ахлі у переможному матчі з Оклендом
Аль-Ахлі мінімально переграв новозеландський Окленд у першому раунді Міжконтинентального кубка.
Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Салеха Абу Аль-Шамата, яким він відзначився у середині другого тайму.
У цій зустрічі за Аль-Ахлі вперше зіграв український півзахисник Артем Бондаренко. Він вийшов на заміну в другому таймі — лише за хвилину до вирішального взяття воріт.
Міжконтинентальний кубок
Перший раунд, 26 серпня
Аль-Ахлі – Окленд 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 63 Абу Аль-Шамат
Вилучення: Косгроув (87)
Саудівський клуб бере участь у турнірі в статусі чинного переможця Ліги чемпіонів Азії.
Нагадаємо, Бондаренко виступає за саудівський клуб на правах оренди з Шахтаря до кінця сезону-2026/27 з можливістю викупу прав на футболіста на постійній основі.