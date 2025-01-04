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Екслідер Шахтаря може посилити Сантос

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 11:40
Екслідер Шахтаря може посилити Сантос
Фернандінью
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Бразильський Сантос, який повернувся до елітного дивізіону, розглядає можливість підписати 39-річного Фернандінью.

Про це повідомляє Bolavip.

Нещодавно ексгравець Шахтаря та Манчестер Сіті залишив Атлетіко Паранаенсе на правах вільного агента.

Саме з Атлетіко Паранаенсе бразилець перейшов у Шахтар влітку 2005 року, за який виступав до 2013.

Він провів у складі "гірників" 284 матчі, забив 53 голи та віддав 57 асистів. Виступаючи за Шахтар хавбек виграв Кубок УЄФА, 7 разів чемпіонат України, а також 5 разів Кубок і ще 3 Суперкубок України.

Сантос Фернандінью Шахтар

Фернандінью

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