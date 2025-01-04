Екслідер Шахтаря може посилити Сантос
Фернандінью
Бразильський Сантос, який повернувся до елітного дивізіону, розглядає можливість підписати 39-річного Фернандінью.
Про це повідомляє Bolavip.
Нещодавно ексгравець Шахтаря та Манчестер Сіті залишив Атлетіко Паранаенсе на правах вільного агента.
Саме з Атлетіко Паранаенсе бразилець перейшов у Шахтар влітку 2005 року, за який виступав до 2013.
Він провів у складі "гірників" 284 матчі, забив 53 голи та віддав 57 асистів. Виступаючи за Шахтар хавбек виграв Кубок УЄФА, 7 разів чемпіонат України, а також 5 разів Кубок і ще 3 Суперкубок України.