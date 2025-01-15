Реал відмовився від придбання Александер-Арнольда та переключився на Вокера

Реал відмовився від планів придбати правого захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда під час зимового трансферного вікна.

Про це рішення мадридського клубу повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, "бланкос" не вірять, що мерсисайдці погодяться продати 26-річного англійця у січні. У зв'язку з цим іспанці готові дочекатися літа та безкоштовно забрати захисника збірної Англії.

У той же час Реал вже знайшов альтернативний варіант, яким став Кайл Вокер.

Капітан Манчестер Сіті нещодавно висловив бажання змінити клубну прописку вже у січні. Цим і має намір скористатися клуб Андрія Луніна, який планує запропонувати "містянам" піврічну оренду захисника.

Нагадаємо, що на Кайла Вокера також претендує Мілан – 34-річний футболіст вже назвав умови, за яких він погодиться переїхати до Італії.