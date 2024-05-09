Касільяс: Лунін повинен грати у фіналі Ліги чемпіонів

Легендарний голкіпер Реала Ікер Касільяс вважає, що українець Андрій Лунін має захищати ворота мадридців у фіналі Ліги чемпіонів-2023/24.

Цитує слова іспанця видання La Voz de Galicia.

«Реал» має переможну ДНК, яка змушує завжди грати до кінця. У цієї команди неймовірний зв'язок з Лігою чемпіонів.

Лунін всім уже довів, що він чудовий воротар, який може виручити у будь-який момент. Не від мене це залежить, але Андрій повинен грати у фіналі Ліги чемпіонів.

Куртуа щойно відновився від травми, і це правда, що днями він грав дуже добре, але він ще не увійшов у змагальний ритм. Тібо вже всім показав свій рівень і я впевнений, що коли він набере форму, то гратиме так, як й раніше», – сказав Касільяс.

Нагадаємо, український голкіпер допоміг Реалу перемогти Баварію та вийти у фінал Ліги чемпіонів. Уродженець Червонограду здійснив кілька видовищних сейвів, без яких камбек на останніх хвилинах був би неможливим.

Фінал ЛЧ проти Боруссії Дортмунд відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше ми повідомили, що Лунін підписав контракт з усесвітньо відомим брендом.



