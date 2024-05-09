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Лунін розпочав співпрацю з усесвітньо відомим брендом

— 9 травня, 20:21
Лунін розпочав співпрацю з усесвітньо відомим брендом
Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін підписав контракт з німецьким брендом одягу Adidas.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на дружину футболіста Анастасію.

Кілька днів тому Лунін опублікував у своєму Instagram фото у футболці Adidas та розмістив посилання на сторінку бренду.

Напередодні український голкіпер допоміг Реалу перемогти Баварію та вийти у фінал Ліги чемпіонів-2023/24. Уродженець Червонограду здійснив кілька видовищних сейвів, без яких камбек на останніх хвилинах був би неможливим.

Пізніше стало відомо, що невдовзі «Королівський клуб» підпише з Андрієм новий контракт до 2029 року.

Adidas Андрій Лунін Національна збірна України Реал Мадрид

Adidas

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