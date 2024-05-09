Лунін розпочав співпрацю з усесвітньо відомим брендом
— 9 травня, 20:21
Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін підписав контракт з німецьким брендом одягу Adidas.
Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на дружину футболіста Анастасію.
Кілька днів тому Лунін опублікував у своєму Instagram фото у футболці Adidas та розмістив посилання на сторінку бренду.
Напередодні український голкіпер допоміг Реалу перемогти Баварію та вийти у фінал Ліги чемпіонів-2023/24. Уродженець Червонограду здійснив кілька видовищних сейвів, без яких камбек на останніх хвилинах був би неможливим.
Пізніше стало відомо, що невдовзі «Королівський клуб» підпише з Андрієм новий контракт до 2029 року.