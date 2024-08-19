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Кащук анонсував перехід у новий клуб

Олександр Булава — 19 серпня, 18:20
Кащук анонсував перехід у новий клуб
Олексій Кащук
Павло Кубанов, УАФ

Ексвінгер донецького Шахтаря Олексій Кащук веде переговори з потенційним клубом.

Цитує гравця Tribuna.com.

"Веду переговори, але не можу й не хочу говорити, де саме та з ким.

Сподіваюся, все вирішиться, і найближчим часом ви побачите мене в новому клубі", – сказав Кащук.

Нещодавно Олексія помітили у столиці Азербайджану, де він імовірно планує працевлаштуватися в одній з команд.

Нагадаємо, Кащук покинув Шахтар на початку літа 2024 року. У минулому сезоні Української Прем’єр-ліги йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників" більше не потрапляв у склад команди.

Взимку в ЗМІ активно ширилися про чутки про можливий трансфер Кащука в один із закордонних клубів, але Олексій не захотів переходити ні в хорватський Хайдук, ні в турецький Трабзонспор. Також ним цікавилася берлінська Герта.
Олексій Кащук

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