Кащук анонсував перехід у новий клуб

Ексвінгер донецького Шахтаря Олексій Кащук веде переговори з потенційним клубом.

Цитує гравця Tribuna.com.

"Веду переговори, але не можу й не хочу говорити, де саме та з ким. Сподіваюся, все вирішиться, і найближчим часом ви побачите мене в новому клубі", – сказав Кащук.

Нещодавно Олексія помітили у столиці Азербайджану, де він імовірно планує працевлаштуватися в одній з команд.

Нагадаємо, Кащук покинув Шахтар на початку літа 2024 року. У минулому сезоні Української Прем’єр-ліги йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників" більше не потрапляв у склад команди.