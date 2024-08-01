Колишнього вінгера Шахтаря помітили у Баку

Ексвінгер донецького Шахтаря Олексій Кащук був помічений у столиці Азербайджану Баку.

Про це повідомляє Azerisport.

За інформацією джерела, Кащук прибув до Баку, для проведення переговорів з одним із клубів місцевої Прем'єр-ліги. Назва команди не повідомляється. Олексій вже виступав у азербайджанському чемпіонаті — "гірники" двічі віддавав його в оренду Сабаху, за який він провів 41 матч, забивши 18 голів, та оформивши 12 асистів.

Нагадаємо, Кащук покинув Шахтар на початку літа 2024 року. У перших шести турах Української Прем’єр-ліги йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників" більше не потрапляв у склад команди.

Взимку в ЗМІ активно ширилися про чутки про можливий трансфер Кащука в один із закордонних клубів, але Олексій не захотів переходити ні в хорватський Хайдук, ні в турецький Трабзонспор. Також ним цікавилася берлінська Герта.