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Кащук забив за Карабах та допоміг своїй команді здобути перемогу в чемпіонаті Азербайджану

Олексій Мурзак — 17 січня 2025, 19:54
Кащук забив за Карабах та допоміг своїй команді здобути перемогу в чемпіонаті Азербайджану
Олексій Кащук
ФК Карабах

Український півзахисник Карабаха Олексій Кащук відзначився забитим голом у матчі проти Шамахі в межах 19 туру чемпіонату Азербайджану.

Хавбек забив на 29-й хвилині зустрічі. У підсумку команда українця перемогла з рахунком 3:2.

Карабах після 19 турів очолює турнірну таблицю першості, маючи 11 очок переваги над найближчим переслідувачем. Для Кащука це вже 4-й гол у поточному сезоні.

Нагадаємо, Кащук перебрався в Карабах, коли покинув Шахтар на початку літа 2024 року. У минулому сезоні йому вдалося відзначитися трьома голами та одним асистом. Однак після звільнення Патріка ван Леувена з посади головного тренера "гірників", він більше не потрапляв у заявку команди.

Карабах Олексій Кащук

Карабах

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