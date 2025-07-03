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Колишній вінгер Шахтаря планує залишити Карабах

Олексій Мурзак — 3 липня 2025, 15:47
Колишній вінгер Шахтаря планує залишити Карабах
Олексій Кащук
ФК Карабах

Український вінгер Карабаха Олексій Кащук планує змінити клубну прописку.

Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, гравець незадоволений своїм становищем в азербайджанському клубі, тож розглядає два варіанти – оренда ибо повноцінний трансфер.

Водеочас тренерський штаб Карабаха задоволений грою 25-річного вінгера, проте не перешкоджатиме відходу футболіста.

У сезоні 2024/25 Кащук провів за клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Разом з Карабахом став чемпіоном країни.

Нагадаємо, Олексій перебрався в Карабах у статусі вільного агента на початку 2024 року, коли покинув Шахтар.

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