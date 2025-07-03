Колишній вінгер Шахтаря планує залишити Карабах

Український вінгер Карабаха Олексій Кащук планує змінити клубну прописку.

Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, гравець незадоволений своїм становищем в азербайджанському клубі, тож розглядає два варіанти – оренда ибо повноцінний трансфер.

Водеочас тренерський штаб Карабаха задоволений грою 25-річного вінгера, проте не перешкоджатиме відходу футболіста.

У сезоні 2024/25 Кащук провів за клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Разом з Карабахом став чемпіоном країни.

Нагадаємо, Олексій перебрався в Карабах у статусі вільного агента на початку 2024 року, коли покинув Шахтар.