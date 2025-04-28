Колишній вінгер Шахтаря достроково став чемпіоном Азербайджану в складі Карабаха
Олексій Кащук
ФК Карабах
Український вінгер Олексій Кащук став чемпіоном першості Азербайджану в складі Карабаха.
Команда з Агдама завоювала четвертий титул поспіль та 12-й у своїй історії, притому зробила це достроково за підсумками нічиєї в матчі проти Сабаха. Клуб українця випереджає Зіру, яка розмістилася на другій позиції, на 13 балів за чотири тури до завершення чемпіонату.
Кащук у поточному сезоні провів за клуб 34 матчі у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, Олексій перебрався в Карабах у статусі вільного агента на початку 2024 року, коли покинув Шахтар.
Раніше ще один український футболіст, нападник Роман Яремчук, достроково став чемпіоном Греції у складі Олімпіакоса.