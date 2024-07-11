Карвахаль: Щодня кажу Родрі, щоб він перейшов у Реал
Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль щодня просить свого партнера по команді Родрі перейти у мадридський Реал.
Про це гравець "вершкових" сказав у інтерв'ю Cope.
"Я щодня кажу Родрі, щоб він перейшов в Реал. Я кажу йому кожен день, щоб він залишив Манчестер, що там немає сонця, і переїхав до Мадрида, оскільки він нам потрібен.
Він відповідає мені, що у нього контракт... але він ідеально підійде нам", — розповів Карвахаль.
Родрі захищає кольори Манчестер Сіті з 2019 року. Наразі трансферна вартість іспанського опорника за версією Transfermarkt оцінюється в 120 млн євро.
Нагадаємо, що вже 14 липня Родрі та Карвахаль у складі збірної Іспанії будуть грати проти Англії у фіналі Євро-2024. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.