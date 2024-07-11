Карвахаль: Щодня кажу Родрі, щоб він перейшов у Реал

Захисник збірної Іспанії Дані Карвахаль щодня просить свого партнера по команді Родрі перейти у мадридський Реал.

Про це гравець "вершкових" сказав у інтерв'ю Cope.

"Я щодня кажу Родрі, щоб він перейшов в Реал. Я кажу йому кожен день, щоб він залишив Манчестер, що там немає сонця, і переїхав до Мадрида, оскільки він нам потрібен.

Він відповідає мені, що у нього контракт... але він ідеально підійде нам", — розповів Карвахаль.