Збірна Іспанії — збірна Англії: де дивитися фінал Євро-2024

Збірна Іспанії зустрінеться з Англією у фінальному матчі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Поєдинок між командами відбудеться в неділю 14 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Також дивитися онлайн можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Пряма трансляція на MEGOGO

Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Зазначимо, що Англія на шляху до фіналу здобула вольову перемогу над Нідерландами, а Іспанія виявилася сильнішою за Францією в півфіналі змагань.