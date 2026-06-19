Фенербахче призначив нового головного тренера

Ісмаїл Картал призначений на посаду головного тренера турецького Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Контракт із 65-річним фахівцем розрахований на один рік – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Фенербахче Картал замінив Зекі Мурата Гьоле, під керівництвом якого команда завершувала минулий сезон після звільнення Доменіко Тедеско.

Для Картала це вже четверта поява на посаді головного тренера Фенербахче. Раніше він очолював команду в 2014-2015, 2022 і 2023-2024 роках. Окрім цього, працював із Карабюкспором, Сівасспором, Мардинспором, Алтаєм, Матальяспором, Ордуспором, Конья Шекером, Ескішехіспором, Газіантепспором, Анкарагюджу, Різеспором, Коньяспором і Персеполісом.

Раніше повідомлялося про те, що Фенербахче підпише форварда Мальорки Ведата Мурікі.