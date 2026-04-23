Манчестер Юнайтед приглядається до трансферу півзахисника Реала

Манчестер Юнайтед хоче підсилити лінію півзахисту, тому розглядає як головного кандидата гравця мадридського Реала Ауреліана Тчуамені.

Про це повідомляє BBC.

Манчестер Юнайтед поставив собі пріоритетне завдання – посилення лінії півзахисту на наступне літнє трансферне вікно. Торік їхній фокус був на лінії нападу та воротарській позиції, тож клуб розпочав активний моніторинг ринку центральних хавбеків.

За наявною інформацією, 26-річний французький півзахисник уже перебував у сфері інтересів манчестерського клубу у 2022 році, проте тоді він обрав перехід із Монако до Реалу.

Наразі ринкова вартість футболіста, чий контракт із мадридцями розрахований до 2028 року, оцінюється у 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Попри наміри Реала продовжити співпрацю з гравцем, невдалий сезон іспанського клубу без здобутих трофеїв може змусити команду розглянути вигідні фінансові пропозиції щодо трансферу.

Окрім міжнародних зірок, Манчестер Юнайтед розглядає кандидатури гравців з досвідом у Прем'єр-лізі. До шорт-листа увійшли Елліот Андерсон із Ноттінгем Форест, Карлос Балеба з Брайтона та Адам Уортон із Кристал Пелас. Водночас зазначається, що щодо кандидатури Уортона існують сумніви через схожість його ігрового профілю з Коббі Майну, який наразі перебуває на етапі продовження контракту з клубом.

Також команду планують покинути Каземіро та Джейдон Санчо, тож зарплатний фонд клубу звільниться для трансферу Тчуамені.

Успішна трансферна кампанія тісно пов'язана з турнірними здобутками команди під керівництвом Майкла Карріка. Поразки конкурентів, зокрема Челсі, дозволили команді максимально наблизитися до Ліги чемпіонів.

У разі перемоги в наступному турі над Брентфордом, Манчестер Юнайтед фактично гарантує собі повернення до європейського турніру після дворічної паузи.

Нагадаємо, Ауреліан Тчуамені (26 років, народився 27.01.2000 у Руані, Франція) – французький футболіст камерунського походження. Наразі виступає на позиції опорного півзахисника або центрального захисника за іспанський клуб Реал Мадрид та національну збірну Франції.

Професійну кар'єру розпочав у Бордо (дебют у 2018). У 2020 році перейшов до Монако. У липні 2022 року підписав шестирічний контракт із Реалом. Грає за збірну Франції з 2021 року, учасник фіналу ЧС-2022.

Нагадаємо, що Майкл Каррік може стати постійним головним тренером Манчестер Юнайтед. А сама команда посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ.