Карпати підпишуть бразильського плеймейкера

Карпати підсилять склад плеймейкером Лієпаї Фелліпе Вієйрою.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, технічно трансфер ще не відбувся, але домовленості між клубами та бразильським гравцем існують.

"15 липня гол 21-річного півзахисника допоміг латвійському клубу пройти чорногорський Дечич у кваліфікації Ліги Конференцій, а вже завтра-післязавтра бразилець має підписати контракт з "левами", – йдеться у повідомленні.

У поточному сезоні гравець зіграв 20 матчів, забивши 6 голів та віддавши 2 асисти. Зазначається, що трансфер обійдеться Карпатам не дорожче ніж 500 тисяч євро.

Напередодні львівський клуб продав бразильського вінгера команди Стеніо Занетті Толедо в італійську Модену.