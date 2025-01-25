Карпати поступились у спарингу чеському Богеміансу

Львівські Карпати зіграли другий спаринг на зборах в Туреччині, в якому поступились чеському Богеміансу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:5. У складі "зелено-білих" голами відзначились Ігор Краснопір та Ілля Квасниця.

Товариський матч

25 січня

Карпати – Богеміанс 2:5 (1:1)

Голи: 0:1 – 17 Рістовскі, 1:1 – 45 Краснопір, 1:2 – 50 Матоушек, 2:2 – 67 Квасниця, 2:3 – 69 Карім, 2:4 – 81 Земан, 2:5 – 87 Достал

Карпати 1 тайм: Кінарейкін, Резнік, Бабогло, Стецьков, Мірошніченко, Танда, Бруніньйо, Федор, Очеретько, Стеніо, Краснопір.

Карпати 2 тайм: Домчак, Сич, Киричок, Жан Педрозу (Резнік, 66), Клименко, Альварес, Шах, Чачуа, Квасниця, Підлепенець, Костенко.

Зазначимо, що у першому матчі на зборах львівський клуб розгромив угорський Кечкемет.

Нагадаємо, напередодні одразу чотири футболісти Руха перейшли у Карпати. Цей трансфер є частиною угоди між клубами, про яку вони оголосили напередодні.