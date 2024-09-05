Карпати заявили в УПЛ бразильського хавбека

Карпати внесли в заявку на чемпіонат України атакувального півзахисника Бруно Роберто Перейра да Сілву (Бруніньйо).

Про це повідомляє сайт УПЛ.

За інформацією Transfermarkt, перехід відбувся на правах оренди до 30 червня 2025 року.

Зазначимо, що гравець належить Атлетіку Мінейру (Бразилія), контракт розрахований до 31 грудня 2025 року. 24-річний бразилець зареєстрований під 37-м номером.

Офіційно про трансфер Карпати поки не оголошували.

У сезоні-2024/25 гравець зіграв 13 матчів у оренді за Сеару, у яких відзначився 1 результативною передачею.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що львівський клуб може підсилитись бразильським півзахисником.