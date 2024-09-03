Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати близькі до підписання гравця Атлетіко Мінейро

Ігор Чернявський — 3 вересня, 07:05
Карпати близькі до підписання гравця Атлетіко Мінейро
Getty Images

Карпати можуть підсилитися атакувальним півзахисником Атлетіко Мінейро Бруніньо.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, потенційний новачок уже прибув до Львова. Зазначається, що 24-річний універсал може закрити декілька позицій в атакувальній ланці, зокрема зіграти інсайда та вінгера на обох флангах.

Протягом усієї кар’єри Бруніньо належить Атлетіко Мінейро, але він так і не зміг пробитися в основу цієї команди. Починаючи з 2020 року його 6 разів віддавали в оренду в менш статусні бразильські клуби.

Атлетіко Мінейро Карпати Чемпіонат України, УПЛ

Атлетіко Мінейро

Педріньйо невдовзі повернеться в Шахтар
Сколарі відновив тренерську кар'єру
Атлетіку Мінейру хоче продовжити оренду хавбека Шахтаря Педрінью
Легіонер Шахтаря зазнав серйозної травми
Атлетико Мінейру та Шахтар ведуть перемовини щодо оренди Педрінью

Останні новини