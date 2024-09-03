Карпати близькі до підписання гравця Атлетіко Мінейро
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Карпати можуть підсилитися атакувальним півзахисником Атлетіко Мінейро Бруніньо.
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, потенційний новачок уже прибув до Львова. Зазначається, що 24-річний універсал може закрити декілька позицій в атакувальній ланці, зокрема зіграти інсайда та вінгера на обох флангах.
Протягом усієї кар’єри Бруніньо належить Атлетіко Мінейро, але він так і не зміг пробитися в основу цієї команди. Починаючи з 2020 року його 6 разів віддавали в оренду в менш статусні бразильські клуби.