Карпати близькі до підписання гравця Атлетіко Мінейро

Карпати можуть підсилитися атакувальним півзахисником Атлетіко Мінейро Бруніньо.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, потенційний новачок уже прибув до Львова. Зазначається, що 24-річний універсал може закрити декілька позицій в атакувальній ланці, зокрема зіграти інсайда та вінгера на обох флангах.

Протягом усієї кар’єри Бруніньо належить Атлетіко Мінейро, але він так і не зміг пробитися в основу цієї команди. Починаючи з 2020 року його 6 разів віддавали в оренду в менш статусні бразильські клуби.