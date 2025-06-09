Карпати вийшли на фінішну пряму в переговорах щодо викупу двох бразильців
Карпати майже завершили переговори щодо викупу контрактів бразильських легіонерів Педросо та Бруніньйо, які грали за львів'ян на правах оренди.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, львівський клуб в сумі заплатить понад 2 мільйони доларів – 700 тисяч Атлетико Мінейро за Бруніньйо та 1,5 мільйона євро за Куритибі за Педросо.
Також зазначається, що "леви" оформили перехід універсала Руха Ярсолава Карабіна, який приєднається до "зелено-білих" на першому зимовому зборі.
Нагадаємо, Карпати орендували Бруніньйо у вересні 2024 року. У сезоні-2024/25 він провів 25 матчів за львів'ян у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі. Водночас на рахунку Педросо 22 поєдинки та 1 гол.
В цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги львів’яни до останнього туру претендували на місце в зоні єврокубків, втім все ж посіли підсумкове шосте місце, пропустивши вперед Полісся та Кривбас.
Раніше стало відомо, що Карпати запланували проведення начально-тренувальних зборів у Австрії.