Карпати проведуть літні збори в Австрії, де запланували 7 спарингів

Карпати запланували проведення начально-тренувальних зборів у Австрії.

Про це повідомила пресслужба льівського клубу.

На клубній базі тренерський штаб та футболісти зберуться 24 червня та розпочнуть домашній збір, який триватиме до 5 липня.

Далі, 8 липня, львів'яни вирушать на збори до Австрії, які триватимуть до 25 липня. Під час австрійського етапу підготовки "леви" проведуть сім спарингів. Про дати контрольних матчів та суперників буде оголошено додатково.

Новий сезон в Українській Прем’єр-Лізі стартує на початку серпня.

Нагадаємо, сезон 2024/25 Карпати завершили на 6-й сходинці. В останньому турі команда Владислава Лупашка програла Зорі та втратила можливість вийти у єврокубки.