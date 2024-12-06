Карпати взимку можуть підписати аргентинського півзахисника
Патрісіо Танда
ФК Расінг
Львівські Карпати у зимове трансферне вікно можуть підсилитися аргентинським півзахисником Патрісіо Тандою.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, 22-річний опорник належить аргентинському Расінгу і зараз грає в клубі Уніон Санта-Фе на правах оренди.
У поточному сезоні він зіграв 11 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Карпати знову активізувались у питанні підписання півзахисника київського Динамо Олександра Андрієвського.