Карпати цікавляться гравцем київського Динамо: львів’яни намагалися орендувати його ще восени

Львівські Карпати знову активізувались у питанні підписання півзахисника київського Динамо – Олександра Андрієвського.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"Львів'яни повернуться до переговорів з керівництвом Динамо. За моєю інформацією, восени Карпати намагалися орендувати Андрієвського, чий контракт із киянами завершується наприкінці цього сезону", – заявив Співаковський.

Андрієвський розпочинав професійну кар’єру у Металісті. Також виступав за Гірник-Спорт, Чорноморець та Зорю.

В основі Динамо Олександр з’явився влітку 2018 року. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв за киян у 12 матчах у всіх турнірах. Контракт Андрієвського зі столичним клубом завершується 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 1,5 млн євро.

Раніше повідомлялось, що окрім Андрієвського, київське Динамо взимку можуть покинути ще двоє гравців – це півзахисник та захисник.