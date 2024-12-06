Карпати цікавляться гравцем київського Динамо: львів’яни намагалися орендувати його ще восени
Олександр Андрієвський
Фото: FC Dynamo Kyiv
Львівські Карпати знову активізувались у питанні підписання півзахисника київського Динамо – Олександра Андрієвського.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.
"Львів'яни повернуться до переговорів з керівництвом Динамо. За моєю інформацією, восени Карпати намагалися орендувати Андрієвського, чий контракт із киянами завершується наприкінці цього сезону", – заявив Співаковський.
Андрієвський розпочинав професійну кар’єру у Металісті. Також виступав за Гірник-Спорт, Чорноморець та Зорю.
В основі Динамо Олександр з’явився влітку 2018 року. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв за киян у 12 матчах у всіх турнірах. Контракт Андрієвського зі столичним клубом завершується 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінив футболіста у 1,5 млн євро.
Раніше повідомлялось, що окрім Андрієвського, київське Динамо взимку можуть покинути ще двоє гравців – це півзахисник та захисник.