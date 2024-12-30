Карпати взимку розпрощаються одразу з чотирма гравцями – джерело
Карпати взимку попрощаються з чотирма гравцями.
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, розташування львівського клубу залишать захисники Тарас Саків, Богдан Векляк та Тимофій Сухар, а також півзахисник Юрій Тлумак.
Усі четверо гравців були резервістами Карпат у першій частині сезону.
На рахунку Саківа 6 матчів (1 гол), Векляк провів 2 гри, Тлумак – 4, а Сухар і зовсім жодного разу не потрапив до заявки команди на матчі Української Прем'єр-ліги.
Друга частина розіграшу УПЛ 2024/25 стартує наприкінці лютого, а перший офіційний матч у 2025 році львів’яни проведуть на виїзді проти Динамо. Першу частину сезону Карпати завершили на 6-й сходинці, маючи в активі 24 бали.
Раніше повідомлялося, що Карпати в зимове трансферне вікно планують підписати нападника.