Телефонували з Італії: Лупашко розповів про пропозицію з європейського клубу

Головний тренер львівський Карпат Владислав Лупашко мав пропозицію з італійської серії В.

Про це він розповів в інтерв’ю Трибуні.

"Так, з Європи був інтерес. Мені телефонували з Італії. В Серії А не знають про існування українських тренерів. Це була Серія В", – сказав Лупашко.

Влітку 2024 року молодий наставник замінив на посаді головного тренера Карпат Мирона Маркевича. До цього працював з командою U-19 та очолював Інгулець.

В цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги львів’яни до останнього туру претендували на місце в зоні єврокубків, втім все ж посіли підсумкове шосте місце, пропустивши вперед Полісся та Кривбас.

Раніше стало відомо, що Карпати запланували проведення начально-тренувальних зборів у Австрії.