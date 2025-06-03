Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Телефонували з Італії: Лупашко розповів про пропозицію з європейського клубу

Андрій Мошкун — 3 червня 2025, 14:59
Телефонували з Італії: Лупашко розповів про пропозицію з європейського клубу
Владислав Лупашко
ФК Карпати Львів

Головний тренер львівський Карпат Владислав Лупашко мав пропозицію з італійської серії В.

Про це він розповів в інтерв’ю Трибуні.

"Так, з Європи був інтерес. Мені телефонували з Італії. В Серії А не знають про існування українських тренерів. Це була Серія В", – сказав Лупашко.

Влітку 2024 року молодий наставник замінив на посаді головного тренера Карпат Мирона Маркевича. До цього працював з командою U-19 та очолював Інгулець.

В цьому сезоні Української Прем’єр-Ліги львів’яни до останнього туру претендували на місце в зоні єврокубків, втім все ж посіли підсумкове шосте місце, пропустивши вперед Полісся та Кривбас.

Раніше стало відомо, що Карпати запланували проведення начально-тренувальних зборів у Австрії.

Головний тренер Чемпіонат Італії, Серія B Владислав Лупашко Карпати Львів

Владислав Лупашко

Цим футзал відрізняється від футболу, – Лупашко відвідав тренування Аврори перед фіналом Екстра-ліги
Шовковського недооцінюють, а дарма: чому Ліга Європи не була показником рівня Динамо
Полісся визначилося з потенційним новим головним тренером – джерело
Важко прийняти такий результат: Лупашко – про поразку Карпат від Колоса в УПЛ
УПЛ назвала найкращого гравця та тренера 28 туру

Останні новини