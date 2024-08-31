Карпати та Ворскла оголосили стартові склади на матч 5 туру УПЛ

Львівські Карпати та полтавська Ворскла визначилися зі стартовим складом на матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє сайт Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Шах, Підлепенець, Невес

Запасні: Кінарейкін, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузик, Клименко, Векляк, Костенко, Мельниченко, Занетті, Саків, Жан Педросо

Ворскла: Ісенко, Чорноморець, Скляр, Корнієнко, Кане, Павлюк, Ковталюк, Гучек, Крупський, Мякушко, Челядін

Запасні: Єрмолов, Пердута, Черниш, Ієде, Ндукве, Хрипчук, Нестеренко, Бацула

УПЛ

У 4 турі Карпати на виїзді поступилися ЛНЗ, Ворскла минулими вихідними не грала. Наразі полтавський клуб має 6 очок, команда йде на 9 позиції. "Леви" набрали 4 бали, що дозволяє посідати 10 місце.