Карпати підпишуть лідера Руха та позбудуться Невеса

Олександр Булава — 1 лютого 2026, 11:33
БАБУКАР ФААЛ
РУХ ЛЬВІВ

Львівські Карпати та Рух здійснять черговий обмін гравцями.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нападник "жовто-чорних" Бабукар Фаал перейде у Карпати. Остаточно доля гамбійського форварда вирішилась напередодні, коли сам футболіст та його агенти припинили чинити спротив цьому переходу, враховуючи вкрай жорстку позицію керівництва, яке відхилило пропозиції на 1,5 та 2 млн євро з Європи.

Водночас у зворотному напрямку відправиться форвард Карпат Ігор Невес. Новий тренер левів Фран Фернандес не розраховує на 26-річного бразильця, а його контракт з клубом спливає вже за 5 місяців.

Відзначимо, що команда Івана Федика вже втратила цілу низку гравців, які перебрались у Карпати. Мова йде про Едсона, Марка Сапугу, Ростислава Ляха та Віталія Холода.

Нагадаємо, що Рух пішов на зимову перерву у статусі 10-ї команди турнірної таблиці УПЛ сезону-2025/26, набравши 19 балів. Цікаво, що стільки ж очок у Карпат, які посідають 9-ту сходинку.

Напередодні "зелено-білі" оголосили про припинення співпраці з 26-річним лівим захисником Дієго Паласіосом.

Карпати Львів

