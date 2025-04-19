Львівське дербі за "левами": огляд матчу Карпати – Рух

19 квітня відбувся матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати у львівському дербі перемогли Рух.

Успіх "левам" принесли голи Бруніньйо, Ігора Невеса та Амбросія Чачуа.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 19 квітня

Карпати – Рух – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 20 Бруніньо, 2:0 – 45 Невес, 3:0 – 72 Підгурський (автогол), 3:1 – 89 Пастух

Карпати: Кінарейкін – Мірошниченко, Бабогло, Стецьков, Полегенько – Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Федор, 77) – Очеретько (Підлепенець, 77), Невес (Краснопір, 61), Шах (Клименко, 61).

Рух: Ледвій – Роман, Слюбик, Дідик (Холод, 67), Лях – Едсон (Рябов, 60), Слюсар (Підгурський, 28), Пастух – Карабін, Климчук (Фаал, 60), Алмазбеков (Руніч, 46).

Попередження: Очеретько, 37, Невес, 45+1, Клименко, 74, Краснопір, 79 - Слюсар, 23, Лях, 33, Рябов, 83

Карпати завдяки цій перемозі набрали 39 очок і закріпилися на 5 місці в турнірній таблиці УПЛ. Рух іде дев’ятим із 30 балами в активі.

У п’ятницю, 18 квітня, Динамо в київському дербі розгромило Оболонь 3:0.