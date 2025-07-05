Карпати в спарингу програли представнику Першої ліги

У суботу, 5 липня, Карпати провели контрольний матч проти Агробізнеса.

Перемогу з рахунком 3:2 здобув представник Першої ліги України.

Львівський клуб забив першим, однак ще у першому таймі пропустив двічі. На старті другого тайму "леви" зусиллями Костенка все ж відновили паритет на табло. Втім, на 77-й хвилині Вʼячеслав Студенко скористався помилкою Назара Домчака, та заробив для гостей пенальті, який реалізував Олег Лень.

Контрольний матч з футболу

Карпати – Агробізнес 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 20 Невес, 1:1 – 28 Толочко, 1:2 – 43 Войтіховський, 2:2 – 52 Костенко, 2:3 – 78 Лень (пен)

Склад Карпат на перший тайм: Кліщук (Кінарейкін, 29), Жан Педрозу, Киричок, Танда, Полегенько, Івасій, Шах, Чачуа, Карабін, Квасниця, Іґор Невес.

Склад Карпат на другий тайм: Кінарейкін (Домчак, 59), Цимбалістий, Бабогло, Киричок (Чеберинчак, 64), Кокодиняк, Клименко, Федор, Шах (Абрамчук, 59), Фабіано, Костенко, Краснопір.

У вівторок, 8 липня, команда Владислава Лупашка розпочне другий етап підготовки до сезону в Австрії.

Раніше повідомлялося, шо Карпати продовжили співпрацю із захисником Павлом Полегеньком.