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Карпати продовжили контракт з ключовим захисником

Олександр Булава — 2 липня 2025, 20:52
Карпати продовжили контракт з ключовим захисником

Львівські Карпати продовжили співпрацю із захисником Павлом Полегеньком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода підписана за схемою 1+1. Фінансові деталі не розголошуються.

Полегенько виступає за "левів" з літа 2023 року. Він пройшов шлях з Першої ліги до УПЛ. За цей час Полегенько зіграв 50 матчів, забив 7 голів і віддав чотири результативні передачі.

Напередодні "зелено-білі" підсилилися 22-річним вихованцем львівського футболу Ярославом Карабіним. Також клуб покинув півзахисник Євген Підлепенець.

Карпати Полегенько Чемпіонат України, УПЛ

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