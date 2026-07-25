Карпати на 4 роки продовжили контракт із 18-річним нападником

Львівські Карпати продовжили контракт з 18-річним нападником Олександром Дєдовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, нова угода буде розрахована на чотири роки співпраці – до 30 червня 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Зауважимо, що Дєдов є вихованцем академії "Левів", проте за першу команду львів'ян встиг виступити у двох офіційних матчах, виходячи на заміну на останніх хвилинах.

Додамо, що напередодні 18-річний футболіст відзначився голом у товариському матчі з Вересом (5:1). Цікаво, що саме в грі з цим клубом Дєдов дебютував в Українській Прем'єр-Лізі.