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Карпати на 4 роки продовжили контракт із 18-річним нападником

Микола Літвінов — 25 липня 2026, 21:30
Карпати на 4 роки продовжили контракт із 18-річним нападником
Олександр Дєдов
ФК Карпати

Львівські Карпати продовжили контракт з 18-річним нападником Олександром Дєдовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, нова угода буде розрахована на чотири роки співпраці – до 30 червня 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Зауважимо, що Дєдов є вихованцем академії "Левів", проте за першу команду львів'ян встиг виступити у двох офіційних матчах, виходячи на заміну на останніх хвилинах. 

Додамо, що напередодні 18-річний футболіст відзначився голом у товариському матчі з Вересом (5:1). Цікаво, що саме в грі з цим клубом Дєдов дебютував в Українській Прем'єр-Лізі. 

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