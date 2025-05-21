Карпати мають намір збільшити квоту вболівальників на матч проти Зорі

Львівські Карпати подали запит на збільшення максимальної кількості вболівальників на стадіоні "Україна" напередодні матчу 30 туру УПЛ проти Зорі.

Про це повідомила пресслужба львів'ян.

"Значний попит на квитки на попередні домашні матчі, зокрема, й на матч проти Зорі, змотивував нас прискорити процес отримання дозволу на збільшену квоту вболівальників на стадіоні "Україна". Ми сподіваємось, що зможемо додати у продаж додаткову кількість квитків на недільний поєдинок Карпати – Зоря", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі максимальна кількість вболівальників, яка може відвідувати стадіон "Україна" – 3 000 осіб.

Матч останнього туру Прем'єр-ліги між Карпатами та Зорею відбудеться 25 травня о 18:00 за київським часом.

Наразі "леви" посідають п'яте місце у турнірній таблиці, поступаючись четвертому Поліссю одне очко.

Минулого туру Карпати сенсаційно поступились Колосу, чим суттєво ускладнили для себе боротьбу за єврокубки.