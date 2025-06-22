Карпати цього літа планують підписати захисника та вінгера – журналіст

Карпати у це трансферне вікно хочуть підписати лівого захисника та вінгера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб також стежить за ситуацією навколо півзахисника Шахтаря Олега Очеретька.

"Зараз головні гарячі точки у ростері львівського клубу це лівий захисник, який буде співставним за рівнем з Мірошніченко, та вінгер – головна больова точка Карпат у минулому сезоні.

Ще одна потенційна проблема це, якщо Арді Турану сподобається Олег Очеретько, тоді клубу треба підсилювати позицію інсайда", – розповів журналіст Михайло Співаковський.