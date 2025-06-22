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Карпати цього літа планують підписати захисника та вінгера – журналіст

Олексій Мурзак — 22 червня 2025, 14:15
Карпати цього літа планують підписати захисника та вінгера – журналіст
Олег Очеретько
ФК Карпати

Карпати у це трансферне вікно хочуть підписати лівого захисника та вінгера.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, клуб також стежить за ситуацією навколо півзахисника Шахтаря Олега Очеретька.

"Зараз головні гарячі точки у ростері львівського клубу це лівий захисник, який буде співставним за рівнем з Мірошніченко, та вінгер – головна больова точка Карпат у минулому сезоні.

Ще одна потенційна проблема це, якщо Арді Турану сподобається Олег Очеретько, тоді клубу треба підсилювати позицію інсайда", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

У сезоні 2024/24 Очеретько на правах оренди виступав за Карпати. Провів 28 поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 3 асисти. Його контракт з донецьким Шахтарем чинний до 31 грудня 2027 року.

Раніше Карпати оголосили про повноцінний викуп контракту бразильського півзахисника Бруніньйо.

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