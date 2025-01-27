Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів

Карпати планують викупити контракти бразильських легіонерів Жана Педросо та Бруніньо

Про це в ефірі ТаТоТаке розповів заступник генерального директора львівського клубу із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш.

"Ми повністю задоволені тим, як виступають ці хлопці та зробимо все можливе, щоб активувати опцію викупу у їхніх контрактах. Впевнений, що ці футболісти своєю грою у другій частині сезону доведуть, що вони гідні бути тут. Вони дуже класні.

Я не говоритиму точних цифр, але за одного з них доведеться заплатити більше мільйона євро. Приблизно півтора. Точну цифру не буду називати. Це не переплата за Жана Педросо. Його ціна буде набагато більшою, коли ми викупимо його контракт.

Два клуби УПЛ вже питали нас про Бруніньо і дізнавалися про деталі його контракту. У будь-якому випадку у Карпат є право першочергового викупу", – сказав Авдиш.