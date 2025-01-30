Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати підпишуть перспективного вінгера Палмейраса – ЗМІ

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 20:11
Луїс Яно стане гравцем Карпат
Луїс Яно
Getty images

Львівські Карпати продовжують трансферну зимову кампанію та вже досягли угоди із Палмейрасом про перехід Луїса Яно.

Про це повідомляє UOL.

Вінгер приєднається до "левів" на правах вільного агента через те, що контракт 19-річного гравця спливає 28 лютого. Втім, Палмейрас отримає 20% з майбутнього трансферу Яно.

У сезоні-2023/24 Луїс зіграв 30 матчів у складі юнацької команди "зелено-білих", в яких забив чотири голи та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів.

Карпати Палмейрас Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 18 туру, який дасть старт другій частині чемпіонату
Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів
Розібрали як "гарячі пиріжки": де зараз грають футболісти збанкрутілого Дніпра-1
Карпати поступились у спарингу чеському Богеміансу
Кривбас у спарингу переграв Олімпію, Олександрія програла Баніку, Рух зіграв унічию із Браво

Останні новини