Карпати підпишуть перспективного вінгера Палмейраса – ЗМІ

Львівські Карпати продовжують трансферну зимову кампанію та вже досягли угоди із Палмейрасом про перехід Луїса Яно.

Про це повідомляє UOL.

Вінгер приєднається до "левів" на правах вільного агента через те, що контракт 19-річного гравця спливає 28 лютого. Втім, Палмейрас отримає 20% з майбутнього трансферу Яно.

У сезоні-2023/24 Луїс зіграв 30 матчів у складі юнацької команди "зелено-білих", в яких забив чотири голи та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Карпати планують викупити контракти двох бразильських легіонерів.