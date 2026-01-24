Карпати підписали гравця юнацької збірної України, що грав на Євро-2024

19-річний український вінгер Назар Бондар став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомив офіційний сайт "зелено-білих".

Талановитий вінгер спочатку гратиме за юнацьку команду Карпат U-19.

Назар Бондар народився 18 січня 2007 року у Ніжині, що на Чернігівщині. Футболом розпочав займатися у місцевій ДЮСШ.

У 2021 році Бондар перейшов до академії київського Динамо. Згодом футболіст підписав контракт з львівським Рухом.

За "жовто-чорних" Назар виступав на рівні ДЮФЛ та чемпіонату України U-19. У поточному сезоні Бондар зіграв за Рух U-19 дев'ять матчів, але результативними діями не відзначився. Також вінгер має досвід виступів в Юнацькій лізі УЄФА (2 матчі).

Назар Бондар викликався до юнацької збірної України U-17. На рахунку футболіста 10 поєдинків у складі "синьо-жовтих" та два голи. У 2024 році брав участь у чемпіонаті Європи U-17.

