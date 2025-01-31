Карпати в спарингу зазнали поразки від польського клубу: огляд матчу

Карпати продовжують підготовку до другої частини сезону.

У п'ятницю, 31 січня, львівський клуб провів спаринг із представником Польщі командою Термаліка. Зустріч завершилася поразкою "левів" із рахунком 1:2.

Дублем за клуб Першої ліги Польщі відзначився Запольнік, на що Карпати відповіли м'ячем Федора.

Контрольний матч

31 січня

Карпати – Термаліка 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Запольнік, 1:1 – 29 Федор, 1:2 – 59 Запольнік

Раніше повідомлялося, що львівські Карпати продовжують трансферну зимову кампанію та вже досягли угоди із Палмейрасом про перехід Луїса Яно.