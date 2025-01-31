Карпати в спарингу зазнали поразки від польського клубу: огляд матчу
ФК Карпати
Карпати продовжують підготовку до другої частини сезону.
У п'ятницю, 31 січня, львівський клуб провів спаринг із представником Польщі командою Термаліка. Зустріч завершилася поразкою "левів" із рахунком 1:2.
Дублем за клуб Першої ліги Польщі відзначився Запольнік, на що Карпати відповіли м'ячем Федора.
Контрольний матч
31 січня
Карпати – Термаліка 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 4 Запольнік, 1:1 – 29 Федор, 1:2 – 59 Запольнік
Раніше повідомлялося, що львівські Карпати продовжують трансферну зимову кампанію та вже досягли угоди із Палмейрасом про перехід Луїса Яно.